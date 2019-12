L’artiste Veronica Barcellona expose ses sculptures luminaires

Après la Suisse et après Cannes en 2010, après New-York (2011, 2012, 2013, et 2018), Las Vegas (2013), Los Angeles (2014) et Vienne (2015), l’artiste plasticienne, Véronica Barcellona expose ses sculptures luminaires et d’autres oeuvres d’art contemporain, au Happy Day Ixelles.

Si vous ne connaissez pas cet endroit, précisons que le Happy Day a ouvert ses portes le 15 avril de cette année. Cet endroit situé à Ixelles au 55B, rue Banning (une parallèle au boulevard Général Jacques) est un lieu où un bon café vous accompagne durant une exposition.