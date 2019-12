L’acquittement plaidé mercredi au procès du Peterbos

L’avocat du prévenu Redoin S., Me Gabie-Ange Mindana, a plaidé l’acquittement de son client, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans le procès relatif au trafic de drogue au sein de la cité de logements Peterbos à Anderlecht.

Vingt hommes et deux femmes sont prévenus dans ce dossier pour y avoir vendu du cannabis et de la cocaïne entre 2017 et 2019. Le trafic de stupéfiants avait participé à transformer ce quartier résidentiel en zone de non-droit. Des agents de la Stib et des journalistes y avaient été agressés au printemps 2018.