Les avocats de Maurhad: «il faut être nuancé avec les expertises»

La défense de Maurhad B. a plaidé ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Représenté par Me Virginie Taelman et Me Sébastien Courtoy, Maurhad B. encours jusqu’à cinq ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le 10 juillet 2017, l’enfant de sa compagne Ibrahim dont il avait la garde a été hospitalisé en soins intensifs. Il est décédé le lendemain de son admission à l’âge de 10 mois. Maurhad B. avait assuré aux secours dépêchés sur place à Molenbeek-Saint-Jean qu’Ibrahim avait chuté de son lit, soit d’une hauteur de 57 cm.