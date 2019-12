Coupe de Belgique: le Standard passe, Eupen éliminé

Les huitièmes de finale ont commencé en force avec un incroyable match entre l’Antwerp et Genk remporté aux tirs au but par les Anversois. 24 heures plus tard, les Rouches ont fait le job face à Rebecq.

Le Standard, Courtrai et Zulte Waregem se sont notamment qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de football, mercredi soir. Les Rouches ont dominé les amateurs de Rebecq (3-0) et Zulte-Waregem en a fait autant face à Saint-Trond, qui a joué à dix dès la 10e. Mené à la marque par Eupen, Courtrai a renversé la situation grâce à un doublé de Mboyo.