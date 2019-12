Incendie rue Brogniez à Anderlecht: 3 personnes intoxiquées

Les pompiers de Bruxelles sont à pied d’œuvre depuis 04h50 à Anderlecht, rue Brogniez pour un incendie pleinement développé dans une maison à l’abandon de trois étages.

Trois personnes se sont réfugiées sur le toit et sont évacuées via les auto échelles. « Ces personnes sont légèrement intoxiquées par la fumée et également légèrement blessées suite aux efforts pour arriver sur le toit. Le feu est attaqué de front via la rue Brogniez et l’arrière est attaqué via la rue Grisar en passant par les jardins.