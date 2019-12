«300 membres de cabinets, c’est trop»

Au nord du sillon Sambre et Meuse : Temps brumeux avec des nuages bas. Les températures resteront légèrement positives. Graduellement on peux s'attendre à des faibles pluies. Au sud du sillon Sambre et Meuse : Températures négatives avec des nuages bas et quelques éclaircies par endroits. Risque de brouillard givrant. En fin de nuit, risque de pluies verglaçantes. L'ouest : temps très nuageux avec des faibles pluies.

06h 3°C 22 km/h 08h 4°C 29 km/h 10h 5°C 30 km/h 12h 6°C 32 km/h 14h 7°C 32 km/h 16h 8°C 33 km/h 18h 6°C 32 km/h 20h 7°C 33 km/h 22h 8°C 29 km/h