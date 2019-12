Record du plus grand cours d’œnologie au monde à Bruxelles

L’école d’œnologie Inter Wine & Dine (IWD) et le Cercle œnologique de l’ULB viennent de battre leur propre record mondial du plus grand cours d’œnologie avec sommelier en réunissant hier soir 529 personnes, contre 309 personnes l’année passée.

Le nouveau record a été établi à l’occasion de leur traditionnelle séance sur les champagnes et les crémants, organisée chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année et présentée par le professeur et sommelier Fabrizio Bucella. L’exploit a eu lieu à Bruxelles en Belgique, dans l’un des plus grands auditoires de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).