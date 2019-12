C haque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités à réaliser à Bruxelles, adaptée pour tous les publics. Cette semaine, on vous propose des marchés de noël alternatifs et des activités pour tous les publics.

1 Marché de Noël éco-responsable au Yuman Yuman, le centre commercial qui offre des produits écologiques et qui prône l’économie circulaire, organise à partir du 7 décembre et jusqu’à la veille de Noël un marché de Noël circulaire.