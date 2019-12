Les pétards, un «fléau» à l’approche des fêtes

Les fêtes de fin d’années approchent à grand pas. Noël et Nouvel an sont souvent synonyme de feux d’artifice et de pétards. En cette période, beaucoup de jeunes aiment allumer des pétards dans la rue. C’est le cas notamment dans les communes d’Evere et de Schaerbeek.

Dans le pays du chicon, une habitante de la rue des Combattants n’en peut plus. « Le problème, c’est que ce n’est pas juste au Nouvel an, ça commence deux mois avant et ça finit deux mois après. C’est un fléau. Ça dure pendant quatre mois », indique-t-elle.