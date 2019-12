Basket: une nouvelle convention entre le Brussels et la Ville

Si le Brussels va retrouver les parquets ce vendredi soir lors de la réception d’Alost pour le début de la deuxième phase du championnat, c’est bien d’extra-sportif qu’il fut question dans les travées de la salle de Neder-over-Heembeek en préambule de la rencontre.

En effet, le club bruxellois avait organisé ce jeudi une conférence de presse avec Serge Crevecoeur, le coach et directeur général du club, et Benoit Hellings (Ecolo), l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. Le but ? Officialiser la nouvelle convention entre le club et la ville qui tient en trois points essentiels.