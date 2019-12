Coupe de Belgique: l’Union recevra Courtrai et Selemani en quarts

Les Saint-Gillois connaissent leur adversaire au prochain tour de la Coupe de Belgique et retrouveront un visage familier.

Vainqueur aux tirs aux buts face à Westerlo ce mercredi soir en huitièmes de finale, l’Union Saint-Gilloise s’était qualifié pour la deuxième saison de suite pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique et les Unionistes connaissent leur adversaire et affronteront Courtrai. Un match qui sera spécial à plus d’un titre depuis la saga Faiz Selemani.