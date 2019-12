PROVINCE DE LIÈGE

Mise à 4 voies entre Alleur et Loncin

Mise à 4 voies de l’autoroute E40 entre Alleur et Loncin, dans les 2 sens, réhabilitation de la voirie, allongement de la bande d’arrêt d’urgence et remplacement des éclairages et des panneaux antibruit.

► Trois voies rétrécies dans chaque sens.

► Vitesse limitée à 70 km/h et 90 km/h vers Aachen après l’échangeur de Loncin.

► Jusqu’à l’été 2020.

Visé : réhabilitation de l’autoroute vers Maastricht

Réhabilitation de l’autoroute E25 entre Cheratte et Visé vers Maastricht sur 7 km.

► Le chantier se déroulera au printemps 2020. Pendant l’hiver, les usagers circuleront sur le béton mis à nu sur ce tronçon, avec une signalisation indiquant la présence de stries.

► Vitesse limitée à 70km/h.

► Jusqu’en 2020.

Aménagement de la voirie dans le cadre de la mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville

Modification du tracé de la N90, aménagement de dispositifs réducteurs de vitesse, construction d’un nouveau rond-point à Ombret et amélioration des liaisons cyclistes et piétonnes.

► Une voie de circulation dans chaque sens.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’à l’été 2021.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arlon : sécurisation entre Arlon et Steinfort

Réduction de la Nationale 4 de trois à deux voies, réhabilitation de la voirie, réfection des pistes cyclables, création de places de parkings, rénovation des trottoirs et aménagement d’espaces verts.

► Une voie maintenant dans chaque sens pendant la majorité du chantier.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’à la fin 2020.

Réhabilitation et sécurisation de la traversée de Tenneville

Réhabilitation du revêtement de la traversée de Tenneville sur 4 kilomètres, remplacement des aménagements provisoires de rétrécissement de la voirie et réhabilitation du réseau d’égouttage.

► Une voie dans chaque sens. Un passage sera possible aux environs de l’église.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’au printemps 2021.

PROVINCE DE NAMUR

Réhabilitation de la voirie entre Beauraing et Pondrôme

Réhabilitation en profondeur de la N40 entre Beauraing et Pondrôme sur 1,5 kilomètre.

► Circulation uniquement en sens unique sur la N40 depuis Pondrôme vers Beauraing

► Jusqu’à la fin 2019.

Réalisation du contournement de Couvin

Construction d’un nouveau tronçon d’autoroute de 14 km entre Frasnes et la frontière française.

► Une voie de circulation dans chaque sens à hauteur de Frasnes.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’au second semestre 2020.

Hamois : travaux de réfection du revêtement

Réfection localisée du revêtement et curage des avaloirs sur 5 km dans les deux sens entre Emptinne et Natoye.

► Circulation réduite à une voie dans chaque sens.

► Vitesse limitée à 70 km/h.

► Normalement, jusqu’à fin novembre.

PROVINCE DU HAINAUT

Beaumont : création d’un giratoire et aménagement de pistes cyclables

Création d’un giratoire au carrefour avec la N40 (rue de Binche)/rue de la Régence/rue de l’Abattoir et aménagement de pistes cyclables

► Circulation en alternance via des feux tricolores.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’à la fin 2019.

Aménagement d’un giratoire pour accéder au futur Décathlon

Création d’un giratoire pour accéder au futur magasin Décathlon à l’arrivée de la sortie du R9 nº28 « Marchiennes ».

► La circulation est maintenue dans les deux sens.

► Jusqu’au printemps 2020.

Charleroi : Création d’un nouvel accès au ring et modification de la sortie « Palais des Expositions »

Réaménagement de l’accès au Palais des Expositions et de tout le cadran nord-ouest de la ville

► Jusqu’à la fin 2020.

Chantier de réhabilitation entre Frasnes-lez-Anvaing et Dergneau

Réhabilitation du revêtement entre Frasnes-lez-Anvaing et Dergneau sur 6,5 km sur la N60.

► Jusqu’à la mi-2020.

Création d’un giratoire à la sortie 35 Blandain/Hertain

Création d’un giratoire pour accéder au nouveau parc d’activités économiques de Tournai Ouest III, réfection du revêtement de la N7 entre le giratoire et le carrefour N7/route de Blandain et adaptation de la bretelle de sortie 35 de la E42 « Blandain/Hertain » vers la N7.

► Circulation interdite sur la N7 entre le carrefour avec la route de Blandain et le chemin du Faisan. Les usagers en provenance de la N7 ne pourront plus gagner l’autoroute vers la France.

► Jusqu’à fin mai 2020.

Réhabilitation complète du pont de Pommeroeul

Désamiantage, démolition et reconstruction complète du pont de Pommeroeul sur la E42 qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes.

► Deux voies dans chaque sens.

► Vitesse limitée à 50km/h vers Mons et à 70km/h vers Tournai.

► Jusqu’à juillet 2020.

Démolition du pont de la Darse d’Hautrage

Démolition du pont de la Darse d’Hautrage la semaine du 2 décembre, sur la N50.

► Pont fermé, circulation interrompue. Reconstruction du pont prévue pour fin 2021.

► Jusqu’en 2021.

Jemappes : fermeture de la bretelle d’accès à l’E42-E19/A7 vers Paris

Réalisation de travaux sur des pilastres du pont surplombant l’autoroute E42-E19.

► Bretelle fermée au trafic vers Paris : déviation via le zoning Geothermia.

► Libération fin décembre 2019.

Réhabilitation de la traversée de Ghlin

Réhabilitation de la traversée de Ghlin sur 2 km sur la N50. Phase 1 : depuis le carrefour avec l’avenue du Millénaire jusqu’au carrefour avec la rue Limauge, soit environ 1 km.

► Circulation et stationnement interdits sur le tronçon en travaux.

► Jusqu’à la fin 2020.

Réhabilitation de l’autoroute entre Obourg et Jemappes

Réhabilitation de l’autoroute E42/E19 en profondeur, réfection des bretelles, des ouvrages d’art, du système d’égouttage, des panneaux anti-bruit et réhabilitation de l’aire de Bois du Gard.

► Circulation à trois voies sur tout le chantier durant la trêve hivernale. Sinon, circulation réduite à deux voies dans chaque sens entre Nimy et Jemappes.

► Vitesse limitée à 70 km/h.

► Jusqu’à l’été 2020.

BRUXELLES ET BRABANT

Louvain-la-Neuve : Aménagement d’une liaison directe entre l’autoroute et le parking P+R

Création d’une liaison directe entre l’autoroute E411 et le parking P+R, réalisation de 4 ponts cadre, déplacement de la piste cyclable, rénovation du pont surplombant l’autoroute, nouveaux quais de bus et passages piétons sécurisés.

► Voies rétrécies et déviées.

► Jusqu’à fin 2020.

Aménagement d’un giratoire au carrefour de la ferme Mont-Saint-Jean

Aménagement d’un giratoire au carrefour formé par la sortie nº25 « Genappe » du R0 et la N5 au lieu-dit « de la ferme Mont-Saint-Jean », sécurisation de la sortie d’autoroute, aménagement d’un cheminement cyclable et renouvellement de l’étanchéité du pont du R0.

► Une voie de circulation dans chaque sens sur la N5.

► Vitesse limitée à 50 km/h.

► Jusqu’au début 2020.