Les routes belges sont plutôt calmes ce vendredi en début de matinée. Soyez prudents, du verglas pourrait s’être installé sur les chaussées durant la nuit. Le pays est d’ailleurs placé en phase de vigilance routière renforcée, depuis minuit. Voici l’Infotrafic de ce vendredi 06 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E40

La circulation commence à devenir dense sur la E40 en direction de Bruxelles, à 07h15ce matin. Le trafic est déjà perturbé entre Rocourt et l’échangeur de Loncin.

Ralentissement sur la E25

Comme habituellement, à 07h20 on commence déjà à ralentir entre Tilff et le pont des Grosses Battes sur la E25. Le rond-point à la sortie d’autoroute du pont des Grosses Battes est également encombré.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident sur le R9 de Charleroi

Un accident entre un camion et deux voitures s’est produit, aux alentours de 06h, sur le Petit Ring de Charleroi, dans le tunnel de Mayence.

Le passage est difficile, la situation est dangereuse.

La chaussée est libre.

Circulation ralentie à Mons

Sur la E19/E40 entre Mons et Charleroi, ça roule plutôt bien à 07h20. On ralentit tout de même un peu entre Mons et Nimy.

BRUXELLES ET BRABANT

Accident sur le R0 de Bruxelles

Un accident s’est produit vers 06h30 sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Grimbergen en direction de Waterloo.

La bande de gauche est obstruée, ce qui provoque des files qui s’allongent rapidement. Elles commencent à Grand-Bigard. Il faut compter 45 minutes de plus pour ce trajet.

Trafic ralenti sur la E40

Ça roule plutôt bien sur la E40 entre Liège et Bruxelles à 07h15 ce matin. Le trafic est cependant ralenti à partir de Bertem jusqu’à Sterrebeek.