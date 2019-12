Relations Bruxelles-Flandre: un comité sur la mobilité installé

Les Régions bruxelloise et flamande vont mettre en place une structure pour examiner ensemble les grands dossiers de mobilité qui les concernent essentiellement en raison de leur proximité géographique, ont annoncé vendredi matin les ministre-présidents flamand Jan Jambon (N-VA) et bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Un comité de coopération composé des (représentants des) ministres-présidents et des ministres de la Mobilité se penchera sur les problématiques du moment: l’optimalisation du Ring surtout chère à la Flandre, le développement des modes dits alternatifs aux rangs desquels le vélo et les autoroutes cyclables, etc.