Uccle: vos baskets personnalisées chez The Sneakers

Vous êtes lassé d’avoir les mêmes baskets que tout le monde ? La boutique The Sneakers vous propose de personnaliser vos chaussures totalement ordinaires pour les transformer en de véritables œuvres d’art. Située au numéro 640 de la chaussée d’Alsemberg à Uccle, Alexis Papageorgiou s’entoure des meilleurs designers pour faire de vous, une personne unique.

On a tous déjà vécu ces moments où notre toute nouvelle paire de basket se retrouve au pied de tous les passants. Pour pallier à ça, la boutique The Sneakers, située en plein cœur d’Uccle, propose une personnalisation complète de vos chaussures afin de les rendre unique au monde. Aux commandes de ce commerce, on retrouve Alexis Papageorgiou et Laurence Massart.