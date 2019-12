Village de Noël sur la place St-Lambert

Bijoux, articles de Noël, idées cadeaux, artisanats du monde (péruvien, népalais, mexicain…), horlogerie, porcelaines, céramique, poterie, cosmétiques, jouets en bois, sapins de Noël, tricots, boudins, cuisine camerounaise, vins chauds, bières, mousseux, escargots, salaisons, fromages… Voici quelques-uns des stands qui attendent les visiteurs au Village de Noël qui se tient sur la place Saint-Lambert du vendredi 13 au dimanche 15 décembre.

Un marché qui avait déménagé de ce lieu (au profit des abords de Wolubilis), le temps de sa cure de jouvence avec des travaux de réaménagement qui ont duré plus d’un an (d’octobre 2016 au printemps 2018). Désormais, et pour la deuxième année consécutive de retour sur la place Saint-Lambert, ils se tiennent sous chapiteau géant. Du moins, pour le non-food.