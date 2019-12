Marché de Noël à la place de la Vaillance mi-décembre

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, venez vous découvrir le traditionnel marché de Noël d’Anderlecht.

Chalets d’artisans, concerts de Noël, chorales anderlechtoises et nombreuses animations sont au programme de cette 29e édition. Durant trois jours, plus d’une centaine de chalets en bois vous proposeront des produits artisanaux, des friandises, des articles de décoration, des bijoux et des dégustations de produits de saison sur la place de la Vaillance et au pied de la Collégiale.