Titres-services: record d’utilisation battu en 2019

Le succès des titres-services ne se dément pas. On dépassera largement les 16 millions de titres-services vendus cette année. Sur les 11 premiers mois, la hausse frise 3%. Mais ce système coûte cher à la Région et, pour 2020, la Région va modifier le système pour limiter la hausse des dépenses.

Les aides familiales ont manifesté leur mauvaise humeur il y a trois semaines et les syndicats du secteur des titres-services ont même déposé un préavis de grève. Ils réclament une hausse de salaire et de meilleures conditions de travail. Dans un secteur qui continue à être très utilisé par les Bruxellois. Et même de plus en plus, comme en témoignent les chiffres les plus récents.