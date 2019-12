D3A: Jette garde la confiance malgré les défaites

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec le gain de la première tranche et seulement une défaite en douze matches, Jette marque un peu le pas ces dernières semaines. Les Jettois restent en effet sur deux défaites (à Braine et à Mons) lors de leurs trois dernières rencontres et ont été rejoints par Ganshoren en tête du classement.

Une période un peu plus compliquée qui ne perturbe pas les Jaune et Bleu, que du contraire. « La défaite à Braine n’est pas illogique car nous avions de nombreux absents. Celle à Mons était plus frustrante avec deux penalties dont un litigieux. Honnêtement, le groupe a très bien réagi et l’ambiance était tout de suite bonne dans le car pour rentrer de Mons.