Pol et Bruno racontent le métier de policier et gagnent deux prix

La zone de police Bruxelles Nord vient de recevoir deux prix pour son projet Pol et Bruno dans les écoles maternelles. Un policier et un ours vont à la rencontre des enfants pour instaurer une relation de confiance et qu’ils n’aient plus peur face à des agents.

Pol, un policier, et Bruno, un ours, visitent des enfants de classe de 3e maternelle dans écoles situées dans les communes de Saint-Josse, Schaerbeek et Evere. L’objectif est de les mettre dans une relation de confiance avec la police, pour qu’il n’ait jamais peur d’avoir recours à elle.