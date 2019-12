Manifestation à Bruxelles pour la taxation des multinationales

Saint-Nicolas est venu soutenir vendredi la septantaine de militants du CNCD-11.11.11 et ses partenaires, rassemblés devant chez Apple à Bruxelles malgré la pluie battante et le vent glacial, pour réclamer la taxation des sociétés multinationales. «Pas de cadeaux fiscaux aux multinationales»: voilà le message que le CNCD-11.11.11 et ses associations partenaires tenaient à faire passer en chanson aux côtés de Saint-Nicolas, qui a également remis une lettre chez Apple et une autre chez Zara.

La même action symbolique était organisée dans cinq autres villes wallonnes vendredi midi.