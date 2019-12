Deux projets en lice pour réaménager le haut de la ville

Le réaménagement du haut de la ville fait toujours débat. Le projet régional initial a encore besoin de quelques éléments d’étude d’incidence avant d’être soumis à enquête publique dans quelques semaines. Celui proposé par les acteurs économiques et dessiné par l’architecte Pierre Lallemand attend un avis du Siamu. Ce qui ne les a pas empêché de présenter la maquette, en grande pompe, ce vendredi.

La maquette du projet de réaménagement alternatif de la partie de la Petite Ceinture située entre Porte de Namur et place Louise a été dévoilée ce vendredi en présence de l’architecte Pierre Lallemand et des représentants d’une partie des commerçants des boulevards de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or.