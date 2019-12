Anderlecht:la drogue saisie au Peterbos sera expertisée

Me Olivier Martins, conseil de Mehdi E. M., prévenu dans le dossier de trafic de drogue au sein de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, a demandé, vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une expertise des quantités de drogue découvertes.

Vingt hommes et deux femmes sont prévenus dans ce dossier pour avoir vendu du cannabis et de la cocaïne au Peterbos, entre 2017 et 2019. Le trafic de stupéfiants qui s’y déroulait avait participé à transformer ce quartier résidentiel en zone de non-droit. Des agents de la Stib et des journalistes y avaient été agressés au printemps 2018.