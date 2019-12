Les rappeurs bruxellois de «New school» font un tabac en France

A l’heure des mouvements sociaux en France, la vidéo des rappeurs belges de New School a connu un réel succès cette semaine dans l’Hexagone. Le remake de «We will rock you» de Queen a fait un tabac. Habillés de gilets jaunes, ils ont chanté «Gilets jaunes de Bruxelles à Paris, on bloque tout!”

Les Bruxellois de New School sont des habitués du buzz. Ils s’étaient déjà fait remarquer en tournant un clip dans le commissariat de Molenbeek. Cette fois, c’est en remettant la chanson de Queen « We will rock you » à la sauce rap qu’ils viennent de cartonner sur internet.