«Mur de la mémoire» pour les 27 policiers décédés en service

La police intégrée a commémoré ce samedi à 11H à Bruxelles les 27 hommes et femmes qui ont perdu la vie en service depuis la réforme de la police en 2001. La cérémonie a été organisée en présence du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Pieter De Crem, du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ainsi que du commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker et du chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles Michel Goovaerts. Des membres des familles affectées par ces décès ont assisté à la cérémonie.

Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied d’une plaque commémorative édifiée en hommage aux policiers tombés en service. La cérémonie s’est déroulée au son de la fanfare de la police.