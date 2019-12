Le cdH de Forest distribue tracts et… cacahuètes!

Le cdH de Forest distribue ce week-end 1.000 tracts évoquant ce qu’il juge «le bilan très faible de la majorité Ecolo-PS, en rappelant les grandes promesses d’il y a 1 an, avec l’objectif de secouer un peu le nouveau bourgmestre et son équipe pour qu’ils passent la 2e». En guise de clin d’œil humoristique et un peu piquant, les humanistes forestois ont aussi distribué des cacahuètes aux citoyens forestois, de manière symbolique, «à l’image de ce que la majorité a produit cette première année.»

Le cdH explique sa critique avec quelques exemples. « La participation citoyenne et la transparence sont aux abonnés absents des quelques décisions prises. Rendre la commune plus verte, plus agréable et plus saine ne sont pour le moment que des slogans, la situation s’aggrave au contraire. Enfin, il n’y a aucune trace du projet de piscine communale.