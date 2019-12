La Ville de Bruxelles lance son plan pour plus d’arbres en rue

La Ville de Bruxelles a lancé un plan Canopée, ayant pour but de végétaliser rues et quartiers entre 2020 et 2030. Pour faire de Bruxelles une ville verte et plus résiliente aux changements climatiques.

« Ce plan de végétalisation d’envergure pour l’ensemble du territoire bruxellois, vise à offrir d’ici 2030 une nouvelle place aux arbres et à la nature dans notre ville. Une place à la hauteur des bienfaits que ces arbres nous apportent.