Titres-services à Bruxelles: nouveaux site et app’ dès janvier

Dès le 6 janvier prochain, la Région bruxelloise et Sodexo proposeront aux utilisateurs de titres-services un nouveau site internet, un nouvel espace sécurisé et une nouvelle application mobile. Histoire de les rendre plus efficaces et de mieux répondre à leurs besoins. Les avantages sont multiples. D’abord, vous conserverez votre compte et votre numéro d’utilisateur, pas de complication donc, à ce niveau-là. Ensuite, vous bénéficierez d’un environnement qualifié de «plus convivial et simplifié» pour la gestion de vos titres-services.

Par ailleurs, vous retrouverez désormais votre attestation fiscale quand vous le voulez dans votre espace sécurisé et vous profiterez de l’échange et du remboursement gratuits de vos titres-services. Enfin, vous pourrez désormais acheter vos titres-services via les applications bancaires de Belfius et KBC.