L’Union a retrouvé le chemin de la victoire après la défaite face au Beerschot le week-end dernier et le nul face à Lommel il y a deux semaines. Et de très belle manière puisque les Saint-Gillois ont passé trois buts aux Campinois des œuvres de Fixelles et Tabekou à deux reprises.

WESTERLO 0 UNION SAINT-GILLOISE