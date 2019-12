La Ville de Bruxelles veut mieux inclure les gens en handicap

La Ville de Bruxelles veut mieux accueillir et inclure les citoyens et les visiteurs en situation de handicap. Pour y parvenir, la Ville a aussi besoin du plus grand nombre d’entre vous.

Vous ne savez pas toujours comment réagir en croisant une personne en chaise roulante ou une personne malvoyante ? Vous vous sentez perdu face à une personne malentendante ? Vous vous sentez mal à l’aise en rencontrant une personne porteuse d’un handicap mental ?