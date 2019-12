Bruxelles: 11,5% de commerces vides dans le piétonnier

Les travaux sur le piétonnier se poursuivent et devraient se terminer en 2020. En attendant, ce n’est pas la joie pour l’activité commerciale. La députée Véronique Lefrancq (cdH) a voulu en savoir plus l’impact économique de ce long chantier pour les commerces du piétonnier mais aussi connaître le taux de vacance commerciale, l’évolution par secteur et aussi l’évolution la fréquentation du piétonnier. «Nos administrations n’ont pas dans leurs compétences de recueillir des informations relatives par exemple au chiffre d’affaires des entreprises ou à tout autre indicateur qui nous permettrait de tirer des conclusions quant à la santé financière des entreprises bruxelloises», lui a répondu la secrétaire d’État à l’Économie Barbara Trachte (Ecolo).

Sur la vacance commerciale, elle a précisé qu’il y avait 130 cellules commerciales entre la place Fontainas et la place de Brouckère. Avant de donner des chiffres pour tout le bas de la ville. « Il comprend en 2019, 20.866 cellules commerciales.