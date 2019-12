Saint-Gilles: arrêté pour le meurtre de son codétenu

10/12 01:00 → 10/12 09:00

Ce soir, quelques averses à caractère hivernal pourront se produire localement en Haute Belgique (provinces de Liège et du Luxembourg). Au-dessus de 500 m, de la neige pourra s'accumuler et former une couche de 1 ou 2 cm. Dans ces régions mais également ailleurs, il faudra prendre aussi en considération les conditions glissantes suivantes: le ciel se dégagera dans le courant de la soirée et de la nuit favorisant un refroidissement et le vent diminuera en intensité. Du brouillard givrant pourra se développer de manière isolée mais il faudra surtout être attentif à la probable formation de plaques de glace.