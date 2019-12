El Banouhi, une bonne doublure de Vega à l’Union Saint-Gilloise

La déception qui était d’actualité au soir de la défaite face au Beerschot dimanche dernier (NDLR: 0-2) est déjà un lointain souvenir dans les travées du stade Marien. Et pour cause, la semaine écoulée aura offert son lot de bonnes nouvelles: une qualification pour les quarts de finale de la Coupe et une victoire nette (NDLR: 0-3) ce dimanche. Par deux fois face à Westerlo, un sérieux candidat à la tranche.

« Après le match de Coupe et 120 minutes dans les jambes, il était capital d’être sérieux et discipliné face à un concurrent direct », pointait Soufiane El Banouhi, back droit des Unionistes. « Nous avons affiché une belle force de caractère en faisant le dos rond et en profitant de nos occasions pour leur infliger trois coups au moral. »