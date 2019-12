Dans l'ouest du pays : En début d'après-midi, les champs nuageux (nuages moyens) deviendront plus nombreux à partir de l'ouest. Temps restant toutefois sec. Dans le centre du pays : Temps sec et ensoleillé avec graduellement davantage de voiles d'altitude à partir de l'ouest. Dans le sud de l'Ardenne et en Lorraine Belge : Temps sec avec des nuages bas et des bancs de brouillard (givrant). Localement encore risque de plaques de glace ou de givre.

13h 6°C 23 km/h 15h 6°C 28 km/h 17h 5°C 31 km/h 19h 5°C 34 km/h 21h 5°C 35 km/h