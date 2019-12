Inauguration de la station-service qui veut polluer moins

Plus propre, moins cher et moins nocif, voici comment les adeptes du bioCNG nous ont présenté ce carburant renouvelable et écologique. En Belgique, la première station qui en fournit a été inaugurée mardi.

On connaissait le CNG (Compressed Natural Gas), un carburant obtenu en comprimant du gaz naturel pour atteindre un état liquide et qui s’injecte à haute pression dans le réservoir du véhicule. Place maintenant au bioCNG, qui est un gaz comprimé produit à partir de déchets organiques.