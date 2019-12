Un arbre est tombé dans les étangs d’Ixelles

Le conseiller communal Geoffroy Kensier a constaté ce mardi matin qu’un arbre était tombé dans les étangs d’Ixelles. «On a évité un accident à cet endroit très fréquenté», nous précise-t-il.

« Je m'interroge si cette chute d'arbre aurait eu lieu si la gestion et l'entretien des étangs d'Ixelles avaient été confiés à Bruxelles-Environnement, quand on voit l'état des berges on est en droit de se poser la question », ajoute-t-il.