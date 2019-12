Bruxelles dans le top 10 des villes utilisant le + les vélos Jump

Les utilisateurs bruxellois des vélos Jump ont enregistré 500.000 voyages depuis le lancement fin avril.

À peine 8 mois après l’arrivée en Europe des vélos Jump d’Uber, les Européens sont devenus les plus grands utilisateurs de ce moyen de transport dans le monde. Plus de 500.000 personnes ont adopté Jump comme un moyen plus écologique et plus abordable de se déplacer dans leur ville.