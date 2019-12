La Région n’a pas de budget pour rénover le square des Héros

Entre centre et Meuse : Très nuageux avec des périodes de pluie. Graduellement plus sec à partir de l'ouest. Extrême ouest : Nébulosité variable avec un risque d'une averse locale. Hautes-Fagnes : Couvert avec des périodes de neige se transformant en neige fondante. Nord et centre : Très nuageux mais généralement sec. Graduellement quelques éclaircies à partir de l'ouest. Sud-est : Couvert avec des périodes de pluie.

15h 7°C 7 km/h 17h 6°C 10 km/h 19h 6°C 13 km/h 21h 5°C 14 km/h