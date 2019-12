L’Ommegang inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco

L’Ommegang est officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, a annoncé mercredi l’Unesco. L’événement rassemble chaque année des milliers de personnes sur la Grand-Place de Bruxelles.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous porterons au plus haut les valeurs de l’Unesco et notre histoire », a fait savoir Paul Le Grand, président de l’Ommegang Brussels Events, dans un communiqué. « Cela positionne Bruxelles, sa région et le pays comme référence culturelle internationale.