Il étrangle son ami, le parquet requiert 4 ans

Quatre ans de prison ont été requis ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à l’encontre de E.A. pour des faits de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. E.A. et son ami se sont battus le 17 septembre 2018 sur l’avenue du Condor à Molenbeek-Saint-Jean. Il a tenté une manœuvre de soumission qui a malheureusement coûté la vie de Gérard, son voisin et ami.

Le prévenu de ce mercredi, qui a comparu devant la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, n’est pas passé loin de s’expliquer devant un jury d’assises plutôt que devant des juges professionnels a rappelé Denis Goeman, le substitut du procureur du Roi dans son réquisitoire.