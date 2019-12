12/12 06:00 → 12/12 10:00

Routes glissantes dues aux plaques de glace : Ce matin, des plaques de glace pourront se former par endroits Routes glissantes en raison de chutes de neige : Ce soir et cette nuit, nous attendons d'abord de la neige en Ardenne, se transformant ensuite progressivement en neige fondante ou en pluie. Au-dessus de 300 à 400 m d'altitude, une accumulation de 1 à 5 cm voire plus est possible.