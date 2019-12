Deborah Lorenzino candidate à la présidence de DéFI Bruxelles

Les élections pour la présidence bruxelloise de DéFI auront lieu le 26 janvier 2020.

Deborah Lorenzino, échevine à Schaerbeek, se présente. Ses objectifs : faire de Bruxelles une ville ambitieuse et attractive pour tous et lancer une nouvelle dynamique dans les instances bruxelloises du parti afin d’impliquer davantage les mandataires locaux et les militants.