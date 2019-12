Un nouveau centre de consultation à l’Hôpital Erasme

L’Hôpital Erasme a inauguré mercredi son nouveau Centre de consultations, EMC (Erasme Medical Center). Entièrement rénové en 2019, ce centre accueille les consultations de cinq services dans un cadre unique, lumineux et calme.

Le New Erasme, c’est le grand projet de développement de l’Hôpital Erasme. Il vise à créer sur le campus Erasme d’Anderlecht un pôle de santé publique et académique d’envergure internationale, où les soins de la plus haute qualité seront prodigués à des patients de tous horizons.