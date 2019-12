Terrorisme: cinq ans requis contre un ami de Bilal Hadfi

Le parquet fédéral a requis cinq années de prison par défaut à l’encontre d’un proche du terroriste Bilal Hadfi, un des Belges responsables des attentats de Paris. Celui-ci, Soufian Defauwe, avait menacé l’ex-ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Marie-Martine Schyns (CDH) via un interpellant message Facebook. Les autorités n’ont aucune idée du statut actuel de ce suspect djihadiste.

L’audience de la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a été brève ce jeudi après-midi. Et pour cause, l’unique suspect, Soufian Defauwe manquait à l’appel et n’était représenté par aucun avocat.