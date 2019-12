Sécurité renforcée pour le nouvel an à Molenbeek et Koekelberg

Lors de la précédente nuit du nouvel an, des débordements ont eu lieu dans plusieurs communes de la région bruxelloise dont Molenbeek et Koekelberg. Inquiet pour cette année, le conseiller communal Lucas Ducarme prévoit d’interpeller le bourgmestre de Koekelberg sur le sujet. Ce dernier nous assure que la sécurité sera renforcée.

Il y a un an, la nuit de la Saint-Sylvestre avait été mouvementée notamment à Molenbeek et à Koekelberg avec de nombreux incidents. Des poubelles avaient été brûlées, le feu avait été bouté à des voitures et des commerces avaient été vandalisés et pillés dans le quartier des Etangs-Noirs.