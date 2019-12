Une association des libraires de BD à la Ville de Bruxelles

Si la Belgique et Bruxelles ont bien des spécialités, gastronomiques ou culturelles, notre pays est réputé dans le monde entier pour être le berceau de la bande-dessinée. Conscient de cette richesse, Fabian Maingain, Échevin DéFI des Affaires économiques, a décidé de mettre en place un parcours BD pour célébrer ces commerçants. En effet, d’innombrables enseignes spécialisées en la matière sont installées dans le centre-ville, séparées par quelques foulées à peine, autour des nouveaux Boulevards du centre. Elles sont désormais associées et reliées entre elles par ce parcours BD, une initiative inédite en Belgique !

En ces temps digitaux, à l’heure du numérique et aux détours d’une vie qui file toujours plus vite, il est des plaisirs simples qui heureusement subsistent. Celui de la bande-dessinée est de ceux-là, des bulles et traits de crayon qui se succèdent, émeuvent ou font sourire pour échapper au quotidien le temps d’une lecture.