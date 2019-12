La pluie qui est tombée cette nuit et qui continue à tomber ce matin peut rendre les routes wallonnes glissantes. Soyez vigilants. Voici votre Infotrafic de ce vendredi 13 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Liège

Un accident s’est produit ce vendredi matin sur le quai de la Boverie, à Liège, au carrefour avec le Pont de Huy.

À 07h30, cet accident provoque des embouteillages importants. La circulation sur les quais est quasiment à l’arrêt jusqu’au pont Biais, à l’entrée du quai du Barbou.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation est fortement ralentie à 07h50 sur la E25 entre Embourg et le Chênée.

Dans l’autre sens, le trafic est très ralenti, à 07h50, depuis l’échangeur de Loncin jusqu’au tunnel de Cointe.

Ralentissements sur la E40

Le trafic est ralenti, comme tous les jours, sur la E40 entre Barchon et le tunnel de Cointe. Particulièrement à partir de Vottem.

Dans l’autre sens, en venant de Hognoul ou de Grâce-Hollogne à 07h55, la circulation ralentit dans l’échangeur de Loncin, vers Barchon.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arbres sur la N4

Un arbre est tombé sur la chaussée sur la Nationale 4, à hauteur de la borne kilométrique 185 à Autelbas, en direction de Luxembourg.

À 06h40, l’arbre se trouve partiellement sur la chaussée. Le passage y est difficile.

► À 08h10 l’arbre n’est plus sur la chaussée et la circulation peut reprendre normalement.

Panne d’éclairage

En raison d’un problème technique, il n’y a pas d’éclairage ce matin à 07h sur la E25 à hauteur de Bihain.

► L’éclairage est à nouveau opérationnel à 08h10.

PROVINCE DU HAINAUT

Véhicule en panne à Petit-Enghien

Un véhicule est en panne, à 06h07, sur la bande d’arrêt d’urgence de la E429 à hauteur de la borne kilométrique 16 à Petit-Enghien, en direction de Halle.

Le chauffeur change sa roue du côté de la route. La situation est dangereuse.

Fermeture du parking des Amoudries

Entre le 12 décembre et le 13 janvier 2020, il est temporairement interdit de stationner dans le parking des Amoudries sur la E42 à Heppignies, en direction de Mons.

Véhicule en panne à Mainvault

Un autre véhicule est en panne sur la E429, à 06h30, en direction de Lille cette fois, à hauteur de la borne kilométrique 44.5 à Mainvault.

Le véhicule se trouve sur la bande de gauche. La situation est dangereuse.

► Le véhicule a été enlevé. La circulation est normalisée à 08h05.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, peu avant 07h, sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Wemmel en direction de Halle.

La bande de gauche est obstruée. Cet accident provoque des ralentissements jusqu’à Grimbergen. À 07h30.

► À 08h, les véhicules accidentés avaient été enlevés et la chaussée rendue à la circulation. Les files sont pourtant toujours présentes jusqu’à Grimbergen. Vous perdez entre 20 et 30 minutes sur le trajet.

Camion en panne sur le Ring

Un accident s’est produit peu avant 08h sur le Ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Zelik.

Un camion est en panne sur la bande de droite.

Accident sur la A12

Un accident s’est produit vers 08h sur la A12 qui relie Anvers à Bruxelles, à hauteur de Strombeek-Bever.

La bande de droite est obstruée.

Embouteillage sur le Ring

À 07h35, le trafic était fortement ralenti sur le Ring extérieur de Bruxelles, à partir de Waterloo jusqu’au croisement avec la E410.

Embouteillages sur la E411

Sur la E411, la circulation est également très perturbée à 07h35. Ça ralentit depuis Malaise, jusqu’au Ring.

Embouteillages sur la E40

La circulation est fortement ralentie à 07h50 sur la E40, depuis Bertem jusqu’à l’échangeur avec le Ring extérieur de Bruxelles. Ces embouteilages provoquent aussi des ralentissements sur la E314, à l’approche de l’échangeur avec la E40. Vous perdez 20 minutes sur votre temps de trajet.

Plus loin sur la E40, le trafic est quasiment à l’arrêt à l’approche du tunnel Reyers qui est donc fermé aujourd’hui.

Sommet européen

Comme hier, le tunnel Reyers sera fermé durant la journée à cause du somme européen qui se tient à Bruxelles en ce moment. On peut donc imaginer que la circulation dans Bruxelles sera encore plus difficile que d’habitude.

Le tunnel sera à nouveau ouvert en fin de journée.