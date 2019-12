Vossaert candidat à la présidence de DéFI Bruxelles

Président sortant de DéFI Bruxelles, Michaël Vossaert a annoncé qu’il se représentant à la présidence de la régionale bruxelloise de DéFI. Le conseiller communal à Molenbeek et député bruxellois souhaite «s'engager avec toute une équipe ici et maintenant pour préparer aux mieux les échéances communales et régionales de 2024».

« Le choix de nos militants ce 1er décembre de confier les rênes du parti, à François De Smet, membre issu de la société civile doit se poursuivre en adaptant nos méthodes de travail et de fonctionnement.