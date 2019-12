Forest: arrêt de travail à l’école pour que la directrice parte

Une vingtaine d’enseignants de l’athénée Andrée Thomas à Forest ont marqué vendredi à 11h40 un arrêt de travail de 50 minutes, selon l’estimation du permanent SLFP Nourradine Amraoui. Tous les professeurs ayant cours n’étaient pas présents et l’action a dépassé le cadre des seuls affiliés de la CGSP, a-t-il précisé. Ces derniers ont déposé une motion pour deux arrêts de travail d’une heure vendredi et lundi afin de réclamer le départ de la directrice et la désignation d’un autre interlocuteur que la préfète de zone.

La préfète de zone a rencontré les enseignants lors de l’arrêt de travail, dans un contexte tendu. « Elle a été huée par les enseignants et ils ne veulent plus d’elle comme interlocuteur », rapporte Nourradine Amraoui.