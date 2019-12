Nouvelle faible perturbation des collectes de poubelles

La collecte des sacs-poubelles jaunes a été perturbée ce vendredi dans la capitale, surtout à Ganshoren (80% des collectes assurées), et dans une moindre mesure à Jette, Koekelberg, Molenbeek et Laeken. «Des équipes de rattrapage sont mobilisées ce vendredi après-midi et le resteront ces samedi et dimanche», précise Bruxelles-Propreté.

Les habitants dont les poubelles n’ont pas été ramassées sont invités, dans la mesure du possible, à les rentrer jusqu’à la collecte suivante. Les sacs blancs seront retirés normalement ce samedi, assure Bruxelles-Propreté, qui s’excuse auprès des habitants touchés.